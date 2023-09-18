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«Украина пойдет лесом»: политолог о противостоянии США и Китая

Политолог Хазин: США будут вынуждены бросить Украину из-за противостояния с КНР

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Aly Song/Reuters

Конфликт с Китаем — единственная возможность для США сохранить мировую гегемонию, поэтому все другие проекты, в том числе Украина, будут свернуты. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил экономист и политолог Михаил Хазин.

«Поэтому войска США сейчас уходят из Европы и с Ближнего Востока. И будет еще целая куча следствий. А чтобы хоть как-то сохранить контроль над Западной Европой, Штаты сегодня пытаются подсадить ее на нефтегазовую иглу», — сказал Хазин.

Он напомнил, что бывший глава Госдепа США Генри Киссинджер начал говорить о неизбежном конфликте между Вашингтоном и Пекином еще весной этого года.

До этого Хазин заявлял, что экономика США уже не выдерживает конкуренцию с китайской, поскольку в КНР производятся более дешевые, но не уступающие по качеству товары. По этой причине, по его словам, в Соединенных Штатах сейчас имеются проблемы с привлечением инвестиций.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами подчеркивал, что Китай является главной угрозой для Америки.

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