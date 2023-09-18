В Польше отвергли заявления о кризисе в отношениях с Украиной на фоне ситуации с зерном

Глава канцелярии польского президента Павел Шрот не согласился с утверждениями о кризисе в отношениях Варшавы и Киева на фоне ситуации с зерном. По его словам, Украина должна понять, что Польша защищает свой рынок и фермеров. Об этом сообщает TVP.

«Я не думаю, что можно говорить о кризисе в наших отношениях с Украиной. Наши друзья [с Украины] должны понять, что польские фермеры не могут нести цену … агрессии … против их страны», — заявил Шрот.

По его словам, решение ЕС снять эмбарго на украинское зерно – плохое решение не только для польских фермеров, но и для фермеров других европейских стран. Позиция Польши по защите своего рынка должна быть понятна Киеву, подчеркнул глава канцелярии.

Шрот также отметил, что в вопросе поддержки Киева Варшавой в военном противостоянии «ничего не меняется».

До этого портал Вести.ua писал, что Украина и Польша ведут «аграрную войну».

Ранее сообщалось, что глава Минсельхоза Польши Роберт Телус заявил, что страна не согласится на вступление Украины в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

До этого бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента страны Ян Кшиштоф Ардановский сообщил, что Киев «ведет странную игру» вокруг ситуации с зерном, которую трудно понять. По его словам, украинская сельхозпродукция в любом случае будет конкурировать с европейской, поэтому Варшаве следует защищать собственный рынок.

Ранее власти Польши заявили о пользе для самой Украины от эмбарго на ее зерно.