Иран и США проведут обмен заключенными

Иран и Соединенные Штаты проведут обмен заключенными 18 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Нассера Канаани.

По словам представителя ведомства, стороны обменяют пять заключенных.

Как писало издание The Hill, соглашение администрации президента США Джо Байдена с Ираном о разморозке средств Тегерана в размере $6 млрд в обмен на освобождения пяти американских заключенных вызвало критику со стороны как демократов, так и республиканцев.

10 августа стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.

Позже в Госдепе США пояснили, что не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 миллиардам замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны иранских властей, дестабилизирующим действиям за границей.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.