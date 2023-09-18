Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph, что эскалация украинского конфликта навредит национальной безопасности США.

«Эскалация конфликта не пойдет на пользу не только народу Украины, но и нашей национальной безопасности», — сказал он.

Кирби также обратил внимание, что Российская Федерация является «крупной ядерной державой» и обладает значительной военной мощью.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина имела возможность избежать эскалации конфликта с РФ, если бы сразу согласилась отказаться от части территорий.

До этого Джон Кирби говорил, что администрация Соединенных Штатов не хочет обострения конфликта на Украине и расширения его географии.

До этого в Китае рассказали, как можно окончить конфликт на Украине.