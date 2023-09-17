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Пашинян прокомментировал возможность подписания мирного договора с Баку в октябре

Пашинян заявил, что мирный договор с Баку в октябре в Гранаде подписан не будет

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор между Ереваном и Баку во время саммита Европейского политического сообщества в октябре в Гранаде не подпишут. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, нет», — заявил Пашинян журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли подписание договора в Гранаде.

Он отметил, что приоритетом для Армении является мирная повестка. По его словам, Ереван хочет до конца 2023 года или в начале 2024-го подписать мирный договор.

Пашинян подчеркнул, что интенсивные переговоры с азербайджанской стороной будут продолжены.

До этого помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял о том, что Баку не потерпит никаких «серых зон» в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос журналистов о том, на каком этапе сейчас находится мирный процесс с Арменией, политик указал, что урегулирование кризиса «буксует» по причине «неконструктивной и неискренней позиции» армянского руководства.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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