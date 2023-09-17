В Совфеде обвинили Столтенберга в подрыве европейской безопасности

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что бедственное состояние европейской безопасности стало следствием действий генсека НАТО Йенса Столтенберга и его предшественников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, «натовская мантра» о том, что расширение Североатлантического альянса усиливает безопасность Европы, только приближала континент к военному кризису.

«Политика безостановочной экспансии НАТО на восток с каждым шагом все больше подрывала европейскую безопасность. Нынешнее ее бедственное состояние — прямое следствие «трудов» Столтенберга и его предшественников. Не Россия, а безостановочная военно-политическая активность НАТО — от войны против Югославии до военного освоения Украины — взорвала европейскую безопасность», — написал Пушков.

Ранее генсек НАТО Столтенберг призвал приготовиться к затяжному конфликту на Украине.

«Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются», — предупредил генсек НАТО, добавляя, что «поэтому мы должны готовиться к длительной войне на Украине».

По его словам, все «желают скорейшего мира», однако если Вооруженные силы Украины перестанут вести боевые действия, «их страны больше не будет».

Ранее глава НАТО заявил, что Украина в итоге окажется в альянсе.