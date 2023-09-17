В Молдавии могут уволить главу Погранполиции из-за стрельбы в аэропорту Кишинева

Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Молдавии Лилиан Карп призвал прокуратуру страны предоставить отчет по делу о стрельбе в аэропорту Кишинева, чтобы определить степень вины главы Погранполиции Росиана Василого. По словам Карпа, Василому может грозить отставка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если прокуратура представит информацию о том, что он [Василой] виноват, то его постигнет та же участь, что и любого чиновника, не справившегося со своими обязанностями, — он уйдет в отставку. Поэтому необходимо, чтобы прокурор представил этот отчет, и тогда будет принято решение и в отношении главы Пограничной полиции», — заявил Карп.

По его словам, затягивание расследования породит «новые подозрения в общественном пространстве». Любые спекуляции об этой ситуации могут «исказить реальность», считает Карп.

Ранее в Молдавии три министра подали в отставку после инцидента со стрельбой в аэропорту. Речь идет о главе МВД Анне Ревенко, министре инфраструктуры Лилии Дабижи и министре образования и исследований Анатолии Топалэ.

30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба. По данным МВД Молдавии, стрелявший Рустам Ашуров являлся гражданином Таджикистана, состоял на родине в преступной группе, был фигурантом дела о похищении топ-менеджера банка и намеревался уехать в Евросоюз через Турцию и Молдавию. Однако в аэропорту Кишинева ему отказали во въезде.

Ранее в Молдавии объяснили отсутствие информации по стрелявшему в аэропорту Кишинева.