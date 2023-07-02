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В Молдавии объяснили отсутствие информации по стрелявшему в аэропорту Кишинева

Кишинев не получил данные о преступнике из Таджикистана из-за нарушенных дипсвязей

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Молдавия не смогла оперативно получить данные по стрелявшему в аэропорту Кишинева гражданину Таджикистана, так как у двух стран нет прямых дипломатических отношений, сообщает Sputnik Молдова.

«Из Душанбе информация на приезжего, в том числе что он особо опасен, шла окольным путем через представительства на Украине», — сообщает источник.

Кроме того, Молдавия отозвала своего представителя из Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ. Республика еще не вышла из состава организации, однако полгода назад отозвала своего представителя, который отвечал за оперативный обмен информацией органов внутренних дел.

Как заявлял глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану, информации на стрелявшего в системе розыска не было.

30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба. Как стало известно позднее, огонь открыл гражданин Таджикистана, который скрывался от следствия.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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