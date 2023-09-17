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В Турции обвинили Рабочую партию Курдистана в похищении детей

Andolu: Рабочая партия Курдистана похищает детей в Сирии для вербовки

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Goran Tomasevic/Reuters

Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции террористической организацией и пользующаяся поддержкой США в Сирии, похищает детей для последующей вербовки в качестве «боевиков», пишет турецкое агентство Anadolu.

Несмотря на встречу спецпредставителя ООН с высокопоставленным членом РПК Ферхатом Абди Шахином, который от имени организации подписал «план действий» по освобождению «детей-бойцов» внутри РПК, она продолжает эту «преступную практику», говорится в тексте.

По информации Anadolu, Рабочая партия Курдистана «похищает школьников в оккупированных районах Сирии, вдоль маршрутов, ведущих в учебные заведения, с последующей вербовкой в свои военные формирования».

Детей отправляют в специальные лагеря для военной подготовки, а также запрещают общаться со своими семьями, отмечается в материале.

Andolu приводит данные курдской оппозиционной группы «Независимый курдский орден», согласно которым РПК за июль «похитили еще 18 детей в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе шестерых из провинции Хасака, семерых из района Камышлы и пятерых из провинции Алеппо».

До этого в Министерстве иностранных дел Турции резко осудили доклад Государственного департамента Соединенных Штатов, в котором страну обвинили в вербовке детей.

«Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG, которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции», — уточнили в турецком дипведомстве.

В МИД Турции выразили сомнения в объективности источников информации, на основании которых американские власти аргументируют свои решения.

Ранее в Турции обвинили США в ведении необъявленной войны против Анкары.

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