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В Турции обвинили США в ведении необъявленной войны против Анкары

Yeni Safak: США ведут тайную и необъявленную войну против Турции

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Alberto Pezzali/AP

Обозреватель турецкой газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз написал в своей статье, что США ведут необъявленную войну против Турции.

«Турция находится в состоянии «тайной», негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником! В этих условиях никакой «новой эры с США» быть не может», — заявил автор.

Он выразил возмущение в связи с очередными учениями американских военных с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам журналиста, Вашингтон показывает, что является союзником РПК, а не Анкары.

Еще он обратил внимание, что командующий американским спецназом Джефф Деннис недавно поучаствовал в «выпускной» церемонии курдских бойцов, которых «он обучал на севере Сирии».

Также журналист возмутился тем, что Соединенные Штаты отправили эсминец USS Ramage к берегам Кипра после столкновений миротворцев ООН и турок-киприотов в буферной зоне острова. Кроме того, он упрекнул американский Госдепартамент за заявление о том, что в 2024 году США не будут применять эмбарго на поставки оружия Кипру.

По словам Коркмаза, американская сторона, оказывая всевозможную поддержку Греции и грекам-киприотам, «организует и готовит этот избалованный дуэт западного клуба против» турецкого государства.

«Мы говорим о еще одном ярком примере того, что США являются союзником для них и врагом для нашей Турции!» – добавил он.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового этапа отношений Анкары и Вашингтона в ходе встречи с Байденом.

Ранее сообщалось, что США шантажом хотят заставить Турцию прекратить помощь России.

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