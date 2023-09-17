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Президент Украины не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США

Financial Times: Зеленский не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США

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Michael A. McCoy/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США, в отличие от 2022 года. Об этом сообщает издание The Financial Times.

«Ожидается, что на этот раз Зеленский не будет выступать на совместном заседании законодателей, а проведет переговоры с небольшими группами внутри Капитолия», — говорится в статье.

Также в ходе поездки в США украинский лидер проведет встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Отмечается, что администрация президента США близка к решению о предоставлении Украине ракет большой дальности, известных как ATACMS.

До этого стало известно, что вместо Зеленского на Генассамблее ООН может выступить глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Источник отмечает, что на данный момент не подтверждено участие и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. При этом на собраниях такого уровня обычно выступают именно главы внешнеполитических ведомств, а не президенты, — даже при их присутствии.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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