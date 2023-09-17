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В США обвинили страны Запада в координировании дальнобойных ударов ВСУ

Полковник США Макгрегор: разведка Запада координирует дальнобойные удары ВСУ

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Reuters

Разведки западных стран помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить дальнобойные удары, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Советующая публикация появилась в его аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

«Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения <…> используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов», — написал Макгрегор.

Военный подчеркнул, что в Соединенных Штатах пытаются скрыть эту информацию от американского народа. «Администрация [президента Байдена] не честна» со своими гражданами, считает Макгрегор.

Ранее заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина использует методики НАТО для ударов по территории России. По словам замначальника ГУР, Киев активно применяет беспилотники, ракетные системы и агентуру в России.

«В том числе используем методики НАТО, наших партнеров», — заявил Скибицкий.

До этого бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн сообщал, что НАТО может ввести войска на Украину из-за отсутствия успехов украинской армии.

Ранее в Италии назвали главную цель ударов украинских беспилотников по России.

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