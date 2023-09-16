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В Крыму ответили словами Молотова на заявление Киева об ударе западными ракетами

Крым напомнил Киеву о словах Молотова в связи с нападением Германии в 1941 году

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Макс Альперт/РИА Новости

В Крыму ответили на заявления украинских властей об ударе по полуострову западными ракетами цитатой из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году.

«На заявления украинских террористов ответ прост: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Он отметил, что Киев придерживается своего «террористического курса», и подчеркнул, что крымский народ не удастся запугать и он никогда не изменит своим планам — жить в составе России даже несмотря на то, что против РФ сегодня выступает коллективный Запад, поставляя ракеты и другое оружие.

Накануне командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал в своем Telegram фото горящих объектов «после ночного хлопка в Севастополе» и поблагодарил пилотов Воздушных сил Украины за работу.

Канал Sky News, ссылаясь на западных и украинских чиновников, сообщал, что при атаке ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе использовались британские ракеты.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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