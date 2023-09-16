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В США заявили об исчезновении Украины как государства

Американский журналист Никсон заявил об исчезновении Украины как государства

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина прекратила существование и стала инструментом агрессивной политики США, заявил американский журналист Гарланд Никсон в блоге на своем YouTube-канале.

«Больше не существует такого государства, как Украина. Игра окончена», — считает он.

По словам Никсона, неоконсерваторы США используют Украину как перчатку, подобно той, что надевает грабитель, чтобы не оставить отпечатки своих пальцев на месте преступления. Таким образом, Украина помогает скрыть причастность Вашингтона к разрушению Европы, указал журналист.

Как заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, ничто не сможет помочь Украине одержать победу в вооруженном конфликте с Россией.

По мнению военного эксперта Роберта Кларка, конфликт на Украине перешел в фазу борьбы на истощение и может закончиться для ВСУ фатально.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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