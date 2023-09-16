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В Киеве, при попытке оправдаться, вновь сообщили о «слабом потенциале» Индии и Китая

Подоляк, пытаясь оправдаться, вновь заявил о «слабом потенциале» Индии и Китая

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Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пытаясь оправдаться за слова об Индии и Китае, вновь заявил о «слабом потенциале» этих государств. Его слова цитирует украинское агентство УНИАН.

«Действительно одно слово неправильно сказал — «интеллект». А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал…» — сказал он.

Подоляк также отметил, что уже извинился за свои слова, но не уточнил перед кем и когда.

12 сентября советник главы офиса президента Украины заявлял о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая, которые, по его мнению, «не анализируют последствия» своих действий. Он обвинил их и Турцию якобы в наживе на украинском конфликте.

Позже Подоляк говорил, что его слова об Индии и Китае российская сторона вырвала из контекста, исказив их смысл.

Также советник главы офиса президента Украины охарактеризовал Организацию Объединенных Наций как «контору по зарабатыванию денег на хорошую старость», а Международное агентство по атомной энергии и Красный Крест как «фиктивные организации». По его словам, эти организации лишь продолжают засорять сознание, озвучивая свои «мусорные оценки».

Ранее Подоляк назвал западные санкции против России фикцией.

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