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В Красном Кресте назвали условие возвращения в КНДР

Красный крест ждет приглашения Пхеньяна для возвращения в КНДР

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Dita Alangkara/AP

Глава миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель рассказал РИА Новости, что организация вернется к работе в Северной Корее после получения приглашения от Пхеньяна.

«Как только нас пригласят обратно, мы будем рады вернуться и провести мониторинг гуманитарной ситуации там. Только после этого мониторинга мы сможем сказать, какую помощь мы можем предоставить», — сообщил международный чиновник.

По словам Мишеля, в КНДР действует местный комитет Красного креста и в штаб-квартире международной организации в Женеве поддерживают с ним связь.

До этого в Красном Кресте рассказали о поисках пропавших на Украине граждан РФ.

31 июля постпред США в ООН Томас-Гринфилд заявил, что США окажут гуманитарную помощь КНДР при открытии границ так же, как и другие страны.

Ранее президент Красного Креста заявила о планах встретиться с Путиным.

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