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Президент Красного Креста заявила о планах встретиться с Путиным

Президент МККК Сполярич-Эггер намерена приехать в Россию и встретиться с Путиным

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ICRC

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава делегации организации в столице Борис Мишель.

По его словам, глава МККК, вероятно, прибудет в Москву до конца текущего года. На прошлой неделе президент организации уже встретилась с лидером Китая Си Цзиньпином, теперь она хотела бы лично переговорить с Путиным.

Также Мишель сообщил, что МККК готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными.

В январе Сполярич-Эггер уже посещала в Москву. Перед своим визитом она заявляла, что необходимо вести переговоры с Россией на всех уровнях, иметь возможность получить гарантии безопасности на месте, чтобы направлять представителей для посещения заключенных.

В начале декабря 2022 года глава МККК посетила Украину. В ходе четырехдневной поездки она встретилась с жителями Николаевской и Херсонской областей.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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