Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, назвал угрозой заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах на Западе.

Журналист выразил мнение, что украинский лидер под недовольными беженцами подразумевает наличие террористических ячеек, внедренных в некоторых странах.

«...Но никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране», — сказал Гринвальд в подкасте System Update в социальной сети X.

На этой неделе Зеленский в интервью The Economist заявил, что сокращение помощи Украине со стороны западных стран может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе.

Политик отметил, что украинские граждане в целом «вели себя хорошо» за границей и «очень благодарны» приютившим их странам, но это не станет «хорошей историей» для Европы, если она «загонит этих людей в угол».

Ранее Захарова назвала угрозы Зеленского в адрес ЕС доказательством нацистской сущности режима.