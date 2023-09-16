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Власти Приморья и лидер КНДР обсудят детский отдых в регионе

Кожемяко: власти Приморья и лидер КНДР обсудят перспективы детского отдыха

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Oleg Kozhemyako/Telegram/Reuters

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что правительство региона и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе его визита в регион обсудят перспективы обмена группами школьников для отдыха. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в рамках визита лидера Северной Кореи состоится насыщенная программа, будет обсужден большой спектр вопросов, например, перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха.

До этого стало известно, что Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию Артем-Приморский — 1 в Приморье.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию — на своем знаменитом бронепоезде.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжит турне по России, но уже без Путина.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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