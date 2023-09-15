Папский посланник по Украине видит позитивный сигнал в словах главы МИД РФ

Посланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, отвечая на вопрос о «сигнале из Москвы», назвал хорошим знаком готовность Москвы продолжать диалог, передает ТАСС.

«Мир строится через диалог, нужно пытаться найти возможные и необходимые пути. Безусловно, это положительные заявления, которые соответствуют ожиданиям Папы Франциска», — сказал Дзуппи.

При этом посланник не рассказал о своих дальнейших планах. Свою недавнюю поездку в Китай, в которой он побывал в рамках вверенной ему миссии, Дзуппи оценил позитивно. По его словам, с китайской стороны «проявили большое внимание». Он отметил, что все должны идти в одном и том же направлении, а именно — в поиске справедливого мира.

До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова общаться с посланником Ватикана по вопросу урегулирования конфликта на Украине, который планирует посетить Россию.

Ранее сообщалось, что Зеленский может появиться на Совбезе ООН за одним столом с представителем России.