Политолога Станислава Белковского внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ пополнил список иноагентов. Теперь в него включены политолог Станислав Белковский и журналист Илья Шепелин.

По данным министерства, Белковский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также в список иноагентов попали журналист Илья Шепелин, экс-координатор штаба Навального (организация запрещена в России) Евгений Кочегин, политолог Юрий Федоров и журналист Кирилл Седов.

До этого стало известно, что Роскомнадзор выписал штрафов иноагентам более чем на 233 млн рублей.

Также в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая во время пленарной сессии ВЭФ на вопросы, сообщил, что в стране «не гребут» иностранных агентов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».