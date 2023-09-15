Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолога Станислава Белковского внесли в реестр иноагентов

В реестр иноагентов внесли политолога Белковского и журналиста Шепелина

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Минюст РФ пополнил список иноагентов. Теперь в него включены политолог Станислав Белковский и журналист Илья Шепелин.

По данным министерства, Белковский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также в список иноагентов попали журналист Илья Шепелин, экс-координатор штаба Навального (организация запрещена в России) Евгений Кочегин, политолог Юрий Федоров и журналист Кирилл Седов.

До этого стало известно, что Роскомнадзор выписал штрафов иноагентам более чем на 233 млн рублей.

Также в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая во время пленарной сессии ВЭФ на вопросы, сообщил, что в стране «не гребут» иностранных агентов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях