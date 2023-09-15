Политолога Станислава Белковского внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ пополнил список иноагентов. Теперь в него включены политолог Станислав Белковский и журналист Илья Шепелин.
По данным министерства, Белковский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Также в список иноагентов попали журналист Илья Шепелин, экс-координатор штаба Навального (организация запрещена в России) Евгений Кочегин, политолог Юрий Федоров и журналист Кирилл Седов.
До этого стало известно, что Роскомнадзор выписал штрафов иноагентам более чем на 233 млн рублей.
Также в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая во время пленарной сессии ВЭФ на вопросы, сообщил, что в стране «не гребут» иностранных агентов.
Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».