Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин появился в Алжире в составе делегации Министерства обороны РФ. Фотографии появились в Telegram-канале Colonelcassad.

«Генерал Суровикин и другие представители Министерства Обороны в Алжире», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Лента.ру», снимки с ним также были опубликованы на странице алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в социальных сетях. В посте подчеркивается, что высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам.

6 сентября депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину, данные о котором исчезли с сайта Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ». Позднее издание EADaily сообщило, что Сергей Суровикин назначен на должность главы координационного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам противовоздушной обороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.