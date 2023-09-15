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Россия рассмотрит заявки США на визы двух сотрудников на замену высланных

Рябков: РФ рассмотрит заявки США на визы для двух сотрудников взамен высланных

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MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ рассмотрит запрос США на выдачу виз новым сотрудникам американского посольства, которые могут приехать на замену двум высланным ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в последние много месяцев выдача виз дипломатическим сотрудникам, работающим в Москве, прибывающим сюда из США и нашим коллегам в США, осуществляется путем разменов», — заявил он.

По его словам, это не автоматический процесс.

«Когда американцы подадут нам заявки, мы тогда должным образом их рассмотрим. Но будем ориентироваться на паритет и на баланс», — отметил Рябков.

Накануне стало известно, что первый и второй секретари посольства США в Москве были объявлены persona non grata. Американского посла Линн Трейси вызвали в МИД РФ и вручили ноту о несовместимости действий ее подчиненных с их дипломатическим статусом. В течение недели они должны покинуть Россию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что паритета в численности дипломатов нет, и у Вашингтона «серьезная фора», соотношение «в пользу США».

Ранее в Китае заявили о важной роли России в построении новой модели мира.

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