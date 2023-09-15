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Додон обвинил правительство Молдавии в готовности «сжечь страну»

Додон: правительство Молдавии готово пойти на отчаянные шаги ради власти

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Действующее правительство Молдавии готово принять самые отчаянные меры, лишь бы удержать власть в своих руках. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил бывший президент республики Игорь Додон, передает РИА Новости.

По его словам, администрации нынешнего лидера страны Майи Санду «нечего терять» и для достижения собственных целей она может даже допустить начало военных действий. Экс-глава государства подчеркнул, что с таким правительством «риски очень велики».

«Думаю, что Майя Санду и ее команда понимают, что они проиграют все последующие выборы. И эти люди готовы поджечь дом, начать любую войну, чтобы остаться у власти», — пояснил Додон, отвечая на вопрос о существовании угроз для безопасности Молдавии.

Также он добавил, что в настоящее время гражданам республики нечего бояться. Ситуация в стране будет оставаться спокойной до тех пор, пока она остается независимым государством и придерживается нейтрального статуса, резюмировал экс-президент.

В начале сентября глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к молдавским властям с призывом отказаться от нейтралитета. Кроме того, он посоветовал Кишиневу вступить в Североатлантический альянс.

Ранее Додон рассказал об отношении жителей республики к возможному членству в НАТО.

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