В Кремле прокомментировали требование США открыть Лачинский коридор

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва продолжает работать с Баку и Ереваном по вопросу Лачинского коридора.

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают заявления США с просьбой открыть Лачинский коридор, Песков отметил, что Москва и дальше будет продолжать работу в этом направлении.

«Российская сторона последовательно продолжит свою работу. И с Баку, и с Ереваном. ... Совсем недавно поступила первая партия гуманитарной помощи… Мы будем продолжать работать, сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются с двумя сторонами», — отметил Песков.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Нагорный Карабах входил в зону ответственности российских миротворцев, но ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась после блокировки Лачинского коридора. По словам Пашиняна, закрытие Лачинского коридора спровоцировало гуманитарный кризис в регионе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.