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В Кремле прокомментировали расследование крушения самолета Пригожина

Песков: расследование крушения самолета Пригожина — не простое

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход расследования крушения самолета основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

Он отметил, что в Кремле «абсолютно не считают», что ход расследования катастрофы идет медленно.

«Это не простое расследование, не простое происшествие», — сказал он.

По словам Пескова, в настоящее время какие-то комментарии давать было бы преждевременно.

До этого в Кремле заявили, что расследование авиакатастрофы с частным самолетом Embraer Legacy в Тверской области не будет вестись в международном формате. Дело ведет СК России. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вполне возможной версию о «преднамеренном злодеянии», из-за которого разбился самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Вечером 23 августа стало известно о крушении принадлежащего основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину частного самолета Embraer Legacy. Борт направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Авиакатастрофа произошла недалеко от населенного пункта Куженкино в Тверской области. Позднее СК России заявил, что результаты генетической экспертизы подтвердили, что на борту был основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее Джордж Буш удивился своей фотографии с Евгением Пригожиным.

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