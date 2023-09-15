Политолог рассказал, что ждет Армению после участия Запада

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире Tsargrad.tv дал оценку резкому развороту властей Армении на Запад. По его словам, ситуация в республике под влиянием США и Европы только ухудшится, поскольку единственная цель Вашингтона — вытеснить Россию из Закавказья, а благополучие армянского народа западных кураторов не интересует.

«[Премьер-министр Армении Никол] Пашинян почему-то рассчитывает, что если Россия не хочет воевать за интересы Армении, то это будет делать Запад. <..> Тут логики нет. Европейский Союз и Соединенные Штаты тоже не будут воевать за Карабах с Азербайджаном. Более того, я думаю, что и помощь Армении будет в данном случае оказываться значительно меньшая, чем оказывала Россия», — отметил политолог.

Он также прокомментировал заявление Пашиняна о том, что миротворческая миссия России в Карабахе не справилась со своей задачей. Эксперт напомнил, что предназначение миротворцев — не воевать с Азербайджаном за интересы Армении, а не допускать столкновения двух сторон.

В интервью газете Politico Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Карабахе. При этом он отметил, что не может сказать, что, если бы миссии РФ там не было, ситуация сейчас была бы лучше.

Ранее Пашинян назвал обстановку в Карабахе очень тяжелой.