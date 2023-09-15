Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, для чего США занялись защитой данных граждан Молдавии

Политолог Михайлов: США хотят взять под контроль общественное мнение в Молдавии

close
100%
Михай Карауш/РИА Новости

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует заняться защитой данных граждан Молдавии с целью взять под контроль общественное мнение и привить жителям антироссийские настроения. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

USAID собирает данные, чтобы разработать программу по защите цифровой экосистемы Молдавии. В опубликованном ведомством документе подчеркивается, что, если не предпринять меры, «иностранные противники» получат доступ к данным и смогут применить их в качестве оружия, в том числе — в контексте украинского конфликта.

Планирующая к разработке программа предусматривает работу с гражданским общественниками, научными кругами. Среди целей указывается налаживание связей жителей Молдавии с ЕС и разработка совместных законов и регулятивных актов.

Все это позволит американским властям управлять общественным мнением граждан Молдавии и продвигать свои идеи, считает Михайлов.

«Именно USAID является основным инициатором продвижения идеи о том, что Россия и русские хакеры являются главными врагами любого государства, — напомнил он. — То есть иностранные противники — это русские. Именно поэтому сейчас США готовы и уже активно под различными предлогами вмешиваются в социум стран, которые так или иначе до сих пор связаны с Россией».

Напомним, на этой неделе молдавские власти депортировали из страны руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, объяснив это тем, что он якобы принимал участие «во внутренних делах республики». В российском МИДе этот шаг назвали частью антироссийской кампании и потребовали от Кишинева прекратить соблюдать права журналистов.

Ранее сообщалось, что Молдавия списала себе 99% долга перед «Газпромом», заявив о готовности погасить 1% от суммы долга в $709 млн.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях