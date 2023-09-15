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Глава Совбеза рассказал о сотнях сотрудников западных спецслужб в РФ

Патрушев заявил о сотнях обезвреженных в РФ сотрудников западных спецслужб

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В России за последние годы выявлены сотни сотрудников зарубежных спецслужб, которые причастны к разведывательно-подрывной работе против страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в колонке в журнале «Разведчик».

Как пишет глава Совбеза РФ, в наше время США и Европа тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание в специализированных образовательных центрах молодых демократических лидеров, которые, по его словам, затем будут использованы для организации госпереворотов в целях образования зависимых от Запада режимов.

По его мнению, в последнее время стало обыденностью то, что когда подготовленные таким образом люди на деле «оказываются обыкновенными марионетками, получающими деньги и инструкции от ЦРУ, MI6 и других западных спецслужб».

Дополнительные рычаги влияния представители западных стран получают путем втягивания в обучение перспективных управленцев и представителей силовых структур, которые затем становятся проводниками вредоносных идей в ущерб национальным интересам своих государств, подчеркивает он.

«За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнеров», — добавил Патрушев.

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