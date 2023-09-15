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Ким Чен Ына внесли в базу украинского «Миротворца»

Ким Чен Ына внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет Украины»

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KCNA/Reuters

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которых считают врагами страны, передает ТАСС.

Датой внесения северокорейского лидера в базу значится 6 сентября. Причиной внесения указано в том числе «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество РФ.

На сайте «Миротворце» указаны личные данные Ким Чен Ын и отмечается, что он находится под санкциями различных стран мира.

Ранее российский комик Азамат Мусагалиев попал в базу украинского сайта «Миротворец» после концерта на мемориальном комплексе в Горловском районе ДНР в честь Дня освобождения Донбасса. В обосновании внесения в базу Мусагалиева называют «пособником российско-фашистских захватчиков» и «соучастником преступлений российской власти».

Ранее порноактрису Еву Элфи внесли в базу «Миротворца» за съемки в Крыму.

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.

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