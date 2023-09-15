В администрации Приморья прошли кадровые перестановки

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко освободил от должности заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова, сообщает Telegram-канал правительства Приморья.

Отмечается, что причиной стали проблемы пайщиков ЖСК «Остров», которые Петров не смог решить в установленные сроки.

Кожемяко пояснил, что Петров «не отрегулировал ситуацию (с ЖСК «Остров») до конца» и доложил, что все проблемы решены.

«Вина его (Петрова. — «Газета.Ru») в том, что он ситуацию не отрегулировал до конца, доложил, что там все нормально. Мы там побываем, в том числе с прокуратурой. Прокуратура окажет юридическую помощь и поддержку. Граждане должны получить ключи, им обещали это сделать давным-давно», — пояснил глава Приморья.

До этого президент России Владимир Путин раскритиковал желание губернатора Приморского края Кожемяко «засекретить» планы развития данного региона.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».