Байден счел, что Китай Россию «не так уж и уважает»

Нынешний глава Белого дома Джо Байден во время выступления неожиданно вспомнил свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве летом 2021 года. Он якобы сказал российскому лидеру, что Пекин «не так уж и уважает» Москву.

По словам Байдена, с Путиным они обсуждали стратегическую стабильность. Байден уточнил, что российский лидер с «неохотой» затрагивает этот вопрос, так как США ждут, чтобы РФ привлекла к переговорам Китай.

«Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай. <…> И Китай не так уж и сильно уважает вас», — отметил американский президент.

Накануне Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. Глава американской администрации сказал, что помнит, как на следующий день после трагедии «смотрел на упавшее здание» и сравнил разрушенные башни-близнецы Всемирного торгового центра с вратами ада. Но, по данным нацкомитета Республиканской партии, Байден 12 сентября 2001 года был в Вашингтоне на сессии сената, а не в Нью-Йорке.

Ранее Байден прокомментировал начало расследования конгресса о своем импичменте.