Посольство РФ в Кишиневе выразило протест из из-за высылки главы «Sputnik Молдова»

Посольство России в Кишиневе направило ноту протеста после депортации из Молдавии руководителя информагентства «Sputnik Молдова», гражданина РФ Виталия Денисова. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Как заявили в посольстве, такая нота была направлена в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Там также назвали вопиющим инцидент с Денисовым.

До этого Генеральная инспекция по миграции МВД Молдавии объяснила депортацию Денисова тем, что он якобы участвовал во внутренних делах страны.

13 сентября редакция «Sputnik Молдова» сообщила, что сотрудники миграционной службы Молдавии посадили Денисова в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.

Как указывается в заявлении инспекции по миграции, 56-летний россиянин признан «нежелательным лицом» на территории республики.

Ранее власти Молдавии отказали во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову, объявив его нежелательным лицом.