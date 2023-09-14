Илона Маска номинировали на премию Сахарова

Политическая группа «Идентичность и демократия», которая объединяет в Европарламенте (ЕП) европейских правых, номинировала американского бизнесмена и владельца социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска на премию Сахарова. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на документ группы, которая та направила членам ЕП.

По информации издания, «Идентичность и демократия» отметила решение предпринимателя обнародовать внутренние документы Twitter о том, как платформа обрабатывала запросы на удаление политических публикаций. Как считают в группе, это равносильно защите принципа свободы выражения мнений.

Однако, как сообщает издание, Маск вряд ли будет удостоен этой награды, так как победителя позднее в 2023 году будут вместе выбирать глава Европарламента Роберта Метсола и лидеры всех политических групп. Три крупнейшие фракции договорились номинировать на премию иранскую курдянку Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов, что обернулось для нее трагическим финалом. В список номинантов также есть угандийская климатическая активистка Ванесса Накате и грузинский юрист Нино Ломджария.

В прошлом году Европарламент присудил премию в области прав человека имени Сахарова украинскому народу.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Маск является выдающимся человеком.

Учрежденная Европейским парламентом в 1988 году премия была названа в честь создателя водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова. В 1970 году он стал одним из членов-основателей правозащитного Комитета прав человека в СССР, а в 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми. Лауреату выдают диплом и чек на €50 тыс.

Ранее Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке.