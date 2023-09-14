Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Илона Маска номинировали на премию Сахарова

Politico: в Европарламенте номинировали Илона Маска на премию Сахарова

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Политическая группа «Идентичность и демократия», которая объединяет в Европарламенте (ЕП) европейских правых, номинировала американского бизнесмена и владельца социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска на премию Сахарова. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на документ группы, которая та направила членам ЕП.

По информации издания, «Идентичность и демократия» отметила решение предпринимателя обнародовать внутренние документы Twitter о том, как платформа обрабатывала запросы на удаление политических публикаций. Как считают в группе, это равносильно защите принципа свободы выражения мнений.

Однако, как сообщает издание, Маск вряд ли будет удостоен этой награды, так как победителя позднее в 2023 году будут вместе выбирать глава Европарламента Роберта Метсола и лидеры всех политических групп. Три крупнейшие фракции договорились номинировать на премию иранскую курдянку Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов, что обернулось для нее трагическим финалом. В список номинантов также есть угандийская климатическая активистка Ванесса Накате и грузинский юрист Нино Ломджария.

В прошлом году Европарламент присудил премию в области прав человека имени Сахарова украинскому народу.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Маск является выдающимся человеком.

Учрежденная Европейским парламентом в 1988 году премия была названа в честь создателя водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова. В 1970 году он стал одним из членов-основателей правозащитного Комитета прав человека в СССР, а в 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми. Лауреату выдают диплом и чек на €50 тыс.

Ранее Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях