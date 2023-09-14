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Турция раскритиковала Европарламент за призыв присоединиться к антироссийским санкциям

МИД Турции раскритиковал Европарламент за призывы ввести санкции против РФ

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Goran Tomasevic/Reuters

Турция раскритиковала доклад Европейского парламента (ЕП), который настаивает на сотрудничестве Анкары и Брюсселя по введению санкций против России. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на турецкий МИД.

В ведомстве заявили, что доклад Европарламента не более чем «сборник необоснованных обвинений и предубеждений», который демонстрирует, что ЕС не в состоянии выработать правильный подход к Турции.

«Этот доклад, к сожалению, свидетельствует о том, что члены Европарламента находятся в плену популистской повседневной политики», — отмечается в документе.

В МИД отметили, что в период, когда открыто окно возможностей для «оживления отношений» между Турцией и ЕС, Европарламент «выносит на форумы» цели, параллельные переговорам о вступлении Анкары в Евросоюз.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад полвека не держит данное слово, создавая препятствия для вступления страны в ЕС.

Он отметил, что политические силы Анкары снова встречались с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и предупредили, что «эти весы не выдержат такой нагрузки».

Ранее в Австрии заявили о невозможности членства Турции в ЕС.

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