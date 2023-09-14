Песков опроверг слухи о новой встрече Путина и Ким Чен Ына

Новая встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына не планируется. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе встречи журналисты отметили, что председатель КНДР все еще находится на российской территории и пока не вернулся на родину. В связи с этим они поинтересовались у представителя Кремля, стоит ли ожидать очередных переговоров между главами двух государств.

«Нет, вот эта президентская часть вчера завершилась», — заявил Песков.

При этом он отказался говорить, когда Ким Чен Ын вернется в свою страну. Как сказал пресс-секретарь российского лидера, раскрывать подобную информацию было бы некорректно с его стороны.

12 сентября председатель КНДР впервые за последние четыре года прибыл в Россию. На следующий день на космодроме Восточный, расположенном в Амурской области, состоялись переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина.

После завершения встречи президент РФ рассказал, что обсудил с зарубежным коллегой вопросы двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства и транспортного сообщения. Кроме того, глава государства назвал перспективным взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл, чем интересовался Ким Чен Ын в ходе переговоров с Владимиром Путиным.