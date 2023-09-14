Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков опроверг слухи о новой встрече Путина и Ким Чен Ына

Песков: новая встреча Путина и Ким Чен Ына в ходе его визита в РФ не планируется

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

Новая встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына не планируется. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе встречи журналисты отметили, что председатель КНДР все еще находится на российской территории и пока не вернулся на родину. В связи с этим они поинтересовались у представителя Кремля, стоит ли ожидать очередных переговоров между главами двух государств.

«Нет, вот эта президентская часть вчера завершилась», — заявил Песков.

При этом он отказался говорить, когда Ким Чен Ын вернется в свою страну. Как сказал пресс-секретарь российского лидера, раскрывать подобную информацию было бы некорректно с его стороны.

12 сентября председатель КНДР впервые за последние четыре года прибыл в Россию. На следующий день на космодроме Восточный, расположенном в Амурской области, состоялись переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина.

После завершения встречи президент РФ рассказал, что обсудил с зарубежным коллегой вопросы двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства и транспортного сообщения. Кроме того, глава государства назвал перспективным взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл, чем интересовался Ким Чен Ын в ходе переговоров с Владимиром Путиным.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях