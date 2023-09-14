В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, говоря о том, будет ли глава российского государства Владимир Путин присутствовать на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, заявил, что об этом Кремль сообщит позднее.

«Мы все сообщим», — сказал он.

11 сентября глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что Сергей Собянин победил на выборах мэра во всех районах Москвы.

Леонид Зюганов занял второе место в голосовании, набрав 8,11%. Член ЛДПР Борис Чернышов набрал 5,61%, вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 5,34%. Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получил 3,93% голосов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Собянин победил на выборах с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК).

В России 8 сентября стартовали выборы различного уровня. В этом году по всей стране прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоялись в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование проходило в трехдневном формате и завершилось в единый день голосования — 10 сентября.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как в Москве отметили День города.