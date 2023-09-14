Тунис запретил въезд в страну делегации Европарламента

Тунис в среду вечером отказал во въезде делегации комитета Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам во главе с Михаэлем Галером, которая собиралась посетить африканскую страну с официальным визитом. Об этом пишет Politico.

«Этой делегации не будет разрешено въехать на … территорию», — сообщило правительство страны в письме, адресованном посольству ЕС в Тунисе, с которым ознакомилось издание.

Подобный шаг был предпринят после того, как в июле Европейская комиссия (ЕК) заключила спорное соглашение Тунисом о прекращении миграционных потоков в Европу, говорится в тексте.

Делегация ЕП осудила запрет на въезд, потребовав от властей страны объяснений.

«Такое поведение является беспрецедентным со времен демократической революции 2011 года», — написали депутаты в заявлении.

Власти Туниса не объяснили, почему было принято такое решение, однако два чиновника парламента заявили, что правительство якобы было оскорблено высказыванием ряда евродепутатов о положении демократии в стране, следует из текста.

Ранее Тунис отказался брать на себя роль пограничника ЕС для мигрантов.