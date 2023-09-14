Запад после резонансного опроса о коррупции Киева потребует отчета от Зеленского

В ближайшее время Запад потребует от украинского лидера Владимира Зеленского отчитаться о потраченных деньгах, убежден политолог и публицист Армен Гаспарян. Недавний опрос, по результатам которого почти 80% украинцев обвинили Зеленского в масштабной коррупции чиновников, был проведен именно с подачи западных союзников Киева, заявил он телеканалу «360».

Опрос провели специалисты фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. По его итогам 78% назвали Зеленского ответственным за коррупцию в стране. Гаспарян считает, что инициировало проведение исследования посольство США.

«Затеяли это все, чтобы в очередной раз объяснить Зеленскому, что у него нет другого варианта, кроме как делать то, что он пообещал Западу», – считает политолог.

По мнению эксперта, западные страны потребуют от украинского лидера публикаций деклараций о доходах, чего он старается избегать, так как в этом случае «придется объяснять, каким образом за 1,5 года конфликта благосостояние всей его команды заметно выросло».

Власти Украины на этой неделе отказались приравнять коррупцию к госизмене – о таких планах конце августа сообщал Зеленский. По его мнению, только такие меры могут повлиять на решение этой проблемы в стране.

Ранее военный эксперт заявил, что кадровые перестановки в военном ведомстве Украины связаны с коррупцией.