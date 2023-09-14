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Экономист объяснил, чем обернется для Эстонии запрет на въезд авто из РФ

Экономист Калинин: Эстония потеряет доход после запрета на въезд авто из РФ

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Запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами — очередной виток антироссийской истерии. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил президент объединения «Опора России», экономист Александр Калинин. При этом, по его словам, Таллин, введя данные ограничения, теряет больше, чем Москва.

«Россияне приносили серьезные доходы от туризма, и теперь они лишаться большого туристического потока. Такая мера больше ударит по Эстонии, где экономика и так слабая», — пояснил Калинин.

Он добавил, что Евросоюз в очередной раз нарушил права человека, в частности, на свободу передвижения. При этом, по его мнению, Россия не станет вводить симметричные меры, поскольку уважает принципы международного права.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

13 сентября эстонские таможенники развернули на границе первый автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

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