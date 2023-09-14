Премьер-министр Молдавии Дорин Речан считает, что население страны не понимает значение Североатлантического альянса, передает Newsmaker. По его словам, власть должна объяснять гражданам важность НАТО для обеспечения безопасности.

«Мы увеличиваем инвестиции в армию, увеличиваем объем инвестиций, поступающих в том числе от стран НАТО и самого альянса, через европейские механизмы безопасности. И мы будем продолжать этот курс. Население не знает, что значит НАТО. Нам нужны эти дискуссии, нам нужно объяснять, что такое коллективная безопасность, объяснять значение безопасности, понять, какие страны могут себе позволить необходимые инвестиции в безопасность, а какие нет», — отметил Речан.

Он добавил, что не считает нейтральный статус Молдавии гарантией безопасности страны. Речан подчеркнул, что у народа есть чувство страха в вопросе обсуждения членства в НАТО из-за «российской пропаганды».

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в России заявили о желании Запада сделать из Молдавии вторую Украину.