Пентагон создал мониторинговую группу для контроля за американской помощью Киеву

Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием помощи, отправляемой США Украине, на фоне растущего среди республиканцев недовольства недостаточным контролем властей за этими средствами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на генерального инспектора Министерства обороны США.

Из доклада генерального инспектора американского Минобороны следует, что Вашингтон не может эффективно отслеживать миллиарды долларов, направляемых Киеву, из-за «ограниченного присутствия США в стране». Соответствующая группа была создана именно по этой причине. Высокопоставленный представитель США уже приступил к работе, а специалисты прибудут на Украину в конце сентября и будут размещены в посольстве США в Киеве.

С момента начала правления администрации президента Джо Байдена размер помощи, оказываемой Украине со стороны США, превысил $43,7 млрд, уточняет CNN.

Между тем телеканал Fox News, ссылаясь на письмо Административно-бюджетного управления Белого дома, сообщал, что общий размер средств, выделенных США на помощь Украине, составил $110,97 млрд.

В августе Байден запросил у Конгресса еще $13,1 млрд на военную и $8,5 млрд на гуманитарную помощь Украине. В Республиканской партии потребовали отзыва этого запроса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.