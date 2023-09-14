Зеленского предупредили о возможной революции

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского в стране значительно снижается, что может привести к его свержению. Такой оценкой ситуации поделился украинский экономист и политолог Олег Соскин, который ранее работал советником президентов Украины Леонида Кравчука (1991–1994) и Леонида Кучмы (1994–2005).

В своем видео на YouTube Соскин заявил: «Его [Зеленского] рейтинг сильно падает, потому что все понимают, что он причиняет вред. Зеленский привел Украину к разрушению — это результат его действий».

Соскин отметил, что на Западе фактически отказались включать Украину в состав НАТО. «Запад, включая [президента США Джо] Байдена, обманул его [Зеленского]. Они ясно заявили: Зеленский, не строй иллюзий, у тебя не будет членства в НАТО», — подчеркнул политолог. — Поэтому зачем Зеленскому устраивать все эти пустые выступления, если ничего не изменится? <...> Все идет к революции».

Ранее политолог Руслан Бортник, директор Украинского института политики, выразил мнение, что Зеленский может проиграть выборы в следующем году в случае неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и из-за ухудшения социально-экономической ситуации в стране. Согласно украинскому законодательству, следующие президентские выборы должны состояться весной 2024 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.