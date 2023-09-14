Эрдоган назначил новых послов в России и на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новых послов в России, Украине, Польше, Марокко и Бурунди. Об этом сообщила официальная газета Турции Resmi Gazete.

Согласно подписанному Эрдоганом указу, послом Турции в РФ назначен Танжу Билгич, послом на Украине — Мустафа Левент Билген.

Танжу Билгич окончил факультет политических наук Университета Анкары, и с 1995 года работает в МИД Турции. В 2016-2021 годах возглавлял турецкую дипмиссию в Белграде. В числе других стран, где Билгич исполнял дипломатические обязанности, числятся: Дания, Франция, Россия, а также Босния и Герцеговина.

Бывший посол Турции в России Мехмет Самсар возглавил турецкую дипмиссию в РФ в декабре 2018 года. Срок его полномочий истек.

О намерении Анкары назначить нового главу дипломатической миссии в России стало известно в конце августа.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.