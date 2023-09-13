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В Словакии произошла драка между бывшим премьер-министром и экс-главой МВД

В Братиславе экс-премьер Словакии Матович подрался с бывшим главой МВД Калиняком

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РИА «Новости»

Бывший глава правительства Словакии Игор Матович и экс-министр внутренних дел страны Роберт Калиняк подрались перед зданием кабинета министров в центре Братиславы. Видео драки было размещено на новостном портале pravda.sk.

Столкновение политиков произошло во время уличной пресс-конференции по вопросам иммиграции. Бывший премьер-министр подъехал к месту ее проведения на автомобиле, оснащенном репродукторами. Матович установил их на полную мощность и начал, перебивая выступления участников встречи с журналистами, резко критиковать своих оппонентов, в основном бывшего главу МВД Калиняка.

Калиняк со своими сторонниками подошел к автомобилю и попытался отобрать у находившегося за рулем экс-премьера микрофон, ударив того в лицо. Матович ответил бывшему главе МВД ударом ногой в грудь. Политиков пришлось разнимать находившемуся неподалеку полицейскому. Затем бывший премьер-министр покинул место инцидента.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что провел переговоры с коллегой из Словакии Людовитом Одором. По его словам, речь также шла об импорте электроэнергии предстоящей зимой.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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