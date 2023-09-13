В Польше оценят ущерб от СССР в годы Второй мировой войны

Замглавы МИД Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что на следующей неделе специальная рабочая группа начнет оценку ущерба, который якобы понесла республика по вине СССР во время Второй мировой войны, передает агентство РАР.

«19 и 20 сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесенных Польшей со стороны СССР в 1939–1945 годах; цель состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу», — сказал замминистра.

Он сообщил, что участниками конференции, которая пройдет в Прушкове под Варшавой, станут десятки польских ученых, а также ученые из других стран, в том числе с Украины. Как указал дипломат, они должны подготовить сводные отчеты, целью которых является создание общего доклада о потерях. По его словам, работа группы по подготовке такого документа затруднена «из-за того, что Польша после Второй мировой войны стала страной, зависимой от Советского Союза».

Ранее Аркадиуш Муларчик заявил, что выплата Германией репараций Польше за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, для польской стороны является приоритетным вопросом.

До этого глава парламентского комитета Сейма Польши по иностранным делам Радослав Фогель заявил, что Германия проводит «лживую историческую политику» и пытается скрыть тот факт, что она спровоцировала Вторую мировую войну. Фогель отметил, что Польша должна напомнить ФРГ, «в чем заключается правда», и добиться того, «чтобы мир помнил, кто был виновником Второй мировой войны».

Ранее сообщалось, что президент Польши Дуда предложил потребовать от России репарации за «советскую агрессию».