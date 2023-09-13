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Посол США в России посетит осужденного за шпионаж Пола Уилана в колонии

Посол США в России Трейси посетит осужденного за шпионаж Пола Уилана в колонии

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Посол США в Москве Линн Трейси посетит осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана, который отбывает срок в мордовской колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии Соединенных Штатов.

Как говорится в сообщении, американский дипломат направляется в ИК-17 в Мордовии, чтобы навестить Уилана.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с осужденным в РФ за шпионаж американцем Полом Уиланом обсудил его состояние и подтвердил стремление Вашингтона добиться освобождения.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут продолжать добиваться освобождения отбывающих в тюрьме в РФ американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину. 1 апреля 2023 года стало известно, что Уилана перевели в больницу при колонии.

Ранее американца приговорили к 70 годам тюрьмы за плевок в полицейских.

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