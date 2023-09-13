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В Финляндии раскрыли заговор против экс-премьера

The Times: в Финляндии заговорщики готовили покушение на экс-премьера Марин

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Global Look Press

Полиция Финляндии обвиняет представителей крайне правой группировки в заговоре против бывшего премьер-министра страны Санны Марин, пишет The Times со ссылкой на данные, обнародованные на судебном процессе в финском городе Лахти. По информации издания, именно в нем радикалы хотели организовать покушение против политика еще в августе прошлого года.

Как отмечает The Times, в списке подозреваемых четыре человека, они обвиняются в незаконном хранении огнестрельного оружия и подготовке теракта. Издание добавляет, что речь идет о самодельном оружии, изготовленном с помощью 3D-принтеров.

Финская полиция, согласно документам, в ходе обысков нашла списки с планами на покушение не только на Санну Марин, но и других политиков и общественных деятелей государства. При этом задержанные радикалы, по версии правоохранительных органов, придерживаются «акселерационизма» — идеологии, которая пропагандирует применение насилия для ускорения краха демократического общества для запуска «расовой войны».

Ранее во Франции задержали подозреваемого в подготовке покушения на президента Эммануэля Макрона.

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