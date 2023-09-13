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Политолог объяснил, почему Польша поспешно ввела запрет на украинское зерно

Политолог Асафов: Польша запретила украинское зерно из-за предстоящих выборов

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Seth Perlman/AP

Польша поспешно ввела запрет на украинское зерно из-за предстоящих парламентских выборов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru озвучил политолог Александр Асафов. Он отметил, что дешевое сырье из-за рубежа наносит серьезный ущерб польским фермерам.

«Премьер-министр Польши [Матеуш] Моравецкий вынужден отвечать на запросы избирателей, а среди них большой процент составляют фермеры. Если бы не предвыборная кампания, они бы этот вопрос решали более аккуратно», — сказал политолог.

Он добавил, что ситуация с зерном вряд ли испортит отношения Варшавы и Киева, поскольку общих задач у кураторов, которые стоят за обеими странами, довольно много. Не отразится это и на военной поддержке Украины, подытожил Асафов.

Накануне польские власти направили Еврокомиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза зерна с Украины. Моравецкий отмечал, что в правительстве желают создать хорошие условия в первую очередь для польских фермеров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что Киев планирует обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений польских властей о запрете ввоза украинского зерна.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом.

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