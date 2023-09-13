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В США раскритиковали администрацию Байдена из-за сделки с Ираном по обмену заключенными

Hill: законодатели США раскритиковали администрацию Байдена за сделку с Ираном

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Соглашение администрации президента США Джо Байдена с Ираном о разморозке средств Тегерана в размере $6 млрд в обмен на освобождения пяти американских заключенных вызвало критику со стороны как демократов, так и республиканцев, пишет The Hill.

Представители партий опасаются, что подобная сделка приведет к тому, что враждебные США государства будут брать в заложники американцев, чтобы впоследствии получить выгоду, говорится в тексте.

Несмотря на то, что в администрации Джо Байдена преподносят соглашение как дипломатическую победу, ряд законодателей считают, что Вашингтон «угодил противнику», с которым вообще не следовало вести переговоры, отмечает The Hill.

«Если мы будем платить миллиард долларов за каждого похищенного человека, тогда похищений станет больше. Вот почему вы не ведете переговоры... <...> Идея платить за освобождение заложника — ужасная идея», — заявил сенатор от Республиканской партии Митт Ромни.

В то же время демократ Роберт Мендес призвал вести разъяснительную работу с американцами, чтобы они не путешествовали в страны, где их могут арестовать или взять в заложники.

Республиканец от штата Арканзас Том Коттон также раскритиковал действия Белого дома, назвав сделку «позорной», поскольку она принесла деньги «худшему в мире государству».

10 августа стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.

Позже в Госдепе США пояснили, что не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 миллиардам замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны иранских властей, дестабилизирующим действиям за границей.

Ранее в конгрессе США оценили последствия разморозки активов Ирана.

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